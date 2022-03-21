Оккупанты вывели в Новороссийск захваченные в Бердянске украинские катера – СМИ

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Оккупанты, вероятно, вывели корабли с зерном, которые похитили в Украине, в российский город Новороссийск. Речь идет о пяти кораблях, захваченных россиянами в Бердянске Запорожской области.

Как сообщило издание "Милитарный" в воскресенье, 20 марта, российские издания распространяют фото захваченных кораблей. На них видны пять единиц, принадлежащих ВМС Украины и Морской охране Государственной пограничной службы.

Речь идет о буксире "Корец" (A380) проекта 745 и двух малых бронированных артиллерийских катерах "Аккерман" и "Вышгород". Они принадлежат базе Военно-морских сил Украины "Восток" в Азовском море.

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Кроме того, как пишет издание, на опубликованных россиянами фото видны два катера Морской охраны Госпогранслужбы проекта "Калкан", вероятно BG-311 и BG-308, принадлежащие Мариупольскому отряду.

Накануне глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российская армия похитила в Бердянске пять кораблей с украинским зерном. Их отогнали в неизвестном направлении буксирами. По его словам, некоторые из кораблей были частично загружены, другие – полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля стало известно, что российские оккупанты произвели обстрел морского торгового порта Бердянска в Запорожской области. Атака была совершена непосредственно по инфраструктурным объектам.

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