'Оккупанты врут': Арахамия призвал депутатов ВР и Европарламента лично выводить людей по 'гуманитарным коридорам'

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Группа депутатов украинского парламента готова лично выводить по "зеленым коридорам" украинцев из городов, оказавшихся на грани гуманитарной катастрофы из-за нападения и обстрелов со стороны России. Они приглашают приобщаться к ним как коллег из Верховной Рады Украины, так и депутатов Европарламента.

C этой инициативой выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Коллеги, в связи с постоянным срывами и обстрелами в гуманитарных коридорах – я решил лично сопровождать процесс эвакуации", - написал он во внутрифракционном чате.

Из украинских парламентариев собираются формировать группы для сопровождения людей в гуманитарных коридорах.

Предложения по спасению украинцев, по словам Арахамии, лично получит также каждый депутат Европарламента.

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"Прошу также разослать по всем депутатам Европарламента такое же предложение, если найдутся добровольцы. Если будут бомбить мирных людей, пусть бомбят и нас. Пусть весь мир увидит подлость негодяев, которые убивают украинцев!!!" – написал Арахамия.

"Оккупанты лгут о создании коридоров, атакуя мирное население. Мир должен знать об этом. Мирные жители нуждаются в помощи", - добавил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты снова сорвали эвакуацию людей из Мариуполя. Захватчики открыли 6 марта огонь по маршруту следования автобусов, которые должны были вывезти женщин, пожилых и детей.

Бойцы полка Азов и полицейские призвали мариупольцев не оставлять укрытий до появления надежных гарантий по прекращению огня.