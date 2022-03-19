Оккупанты временно перекрыли Украине выход к Азовскому морю – Генштаб
Российские оккупанты частично смогли добиться успеха в Донецком операционном районе. Как следствие, враг временно лишил Украину доступа к Азовскому морю.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook. В то же время, на подступах к Николаеву захватчики не смогли продвинуться, там их остановили подразделения Сил территориальной обороны.
На 23-е сутки полномасштабного вторжения враг продолжал вести стратегическую наступательную операцию против Украины. При этом оккупанты из-за сопротивления ВСУ не смогли выполнить главные задачи, которые им поставило руководство:
разгром группировок ВС Украины;
окружение Киева;
выход на административные границы Донецкой и Луганской областей;
установление контроля над левобережной частью Украины.
Из-за неудач в продвижении войск Россия пытается склонить Украину к мирным переговорам на своих условиях. Для этого агрессор продолжает наносить удары из высокоточного оружия и вооружению неизбирательного действия по гражданской инфраструктуре украинских городов, чтобы запугать мирное население.
Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов. Также украинские защитники ведут контрнаступление в определенных операционных районах.
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