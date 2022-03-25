Оккупанты весь день обстреливали мирное население в Донецкой области: погиб ребенок, есть раненые

В Донецкой области на Авдеевском и Марьинском направлениях практически весь день, 25 марта, оккупанты обстреливали мирное население. Из-за преступных действий российской армии в Максимильяновке погиб один ребенок. Также удалось уточнить информацию об одном погибшем и трех раненых цивильных в Мариуполе.

О ситуации вечером в пятницу на своем Telegram-канале рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он подчеркнул: в смерти гражданских виновата РФ.

Кроме того, в области ранения за 25 марта получили как минимум трое человек: двое в Авдеевке (в том числе один ребенок) и один в Марьинке.

Кириленко указал, что пока что установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно.

Видео дня

"То, что творят русские на Донетчине, – это чистый терроризм! И отвечать они за все будут как террористы!" – подытожил он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, по данным ЮНИСЕФ, с начала полномасштабной войны России в Украине больше половины детей из нашей страны стали беженцами или переселенцами. Это количество оценивается в около 4,3 миллионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!