Оккупанты ведут хаотический огонь и бомбят мирное население. Главное о ситуации в Украине по регионам на 7 марта

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На 12-е сутки российского вторжения в Украину оккупанты продолжают вести хаотический огонь и бомбить мирное население. Больше всего от рук россиян страдают юго-восточные и северо-восточные области.

Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах по состоянию на утро понедельника, 7 марта, которой располагает OBOZREVATEL. В Харьковской области всю ночь продолжались атаки с воздуха на жилые дома в разных районах города.

В Киевской области проходят бои по направлению Макаров-Ирпень-Гостомель. Постоянные тревоги авиаудара. В селе Бышев Фастовского района – авиаудар.

В Житомирской области с вечера под обстрелы попала северная часть области. Потерпела разрушения гражданская инфраструктура в городах Овруч, Малин и Коростень, а также в селе Вязовка Коростенского района. Авиаудары сдавались по частным домам, зданию Центра занятости, одна из ракет разорвалась рядом со школой.

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В Луганской области ночь прошла спокойно, а с утра оккупанты обстреливают Северодонецк из тяжелой артиллерии. Попасна уже двое суток под массированными обстрелами. Вчера отправили эвакуационный поезд, которым удалось выехать более 2000 человек.

В Донецкой области Мариуполь, Волноваха находятся в осаде. Идут бои. В Краматорске – поздно вечером была воздушная тревога. На область направляются гуманитарные грузы из Днепра, Черкасс и Львова. Региону нужен зеленый коридор.

В Николаевской области оккупанты градами обстреляли областной центр. В других районах области ночь была относительно спокойная.

На Днепропетровщине за ночь было три воздушных тревоги. Сейчас спокойно. В Винницкой области наоборот - ночь прошла относительно спокойная, а с 5:30 воздушные тревоги.

В Хмельницкой области пока спокойно, однако воздушные тревоги. По Староконстантиновскому аэродрому оккупанты вчера нанесли удары, в результате 3 человека ранены, 1 погиб.

В Херсоне ночь прошла спокойно. Область в оккупации. Многие деревни без света, газа, воды, без пищи и медикаментов. Области требуется зеленый коридор.

На Черниговщине в областном центре за ночь было 3 воздушные тревоги. Ночью российская армия беспорядочно обстреливала жилые кварталы Чернигова, центр города. Целили наугад по городу. Попали в школу, жилые дома, часть города без электричества. Бои на подступах к Чернигову, бои по области.

В Сумской области ночь прошла без авиаударов. Сложной остается ситуация в Ахтырке, Тростянце. В область входит большое количество российских войск из России.

В Полтавской области ночные воздушные тревоги в Полтаве, Лубнах и Пирятине.

В Запорожской области возле населенных пунктов Гуляйполе, Орехов и в направлении Васильевка-Балабино личный состав Вооруженных сил Украины ведет оборонную операцию. Пологи, Васильевка, Токмак – временно оккупированы. АЭС остается под контролем оккупанта.

В Кировоградской, Волынской, Ровенской, Черкасской, Львовской, Буковиной, Одесской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской области было спокойно и без тревог.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россия давят санкции.

Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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