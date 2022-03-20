21 лютого, за повідомленням The Washington Post з’явилась інформація, що США передали в ООН дані про те, що Росія складає списки українців, "які мають бути вбиті або відправлені до таборів після воєнної окупації".

До військового вторгнення Росії залишалось ще цілих три дні і ця інформація для багатьох здавалась якоюсь не реальною. Про які табори йдеться? Які вбивства, це ж не сорок перший рік, не фашизм врешті, з яким ми в свій час разом з росіянами пліч о пліч боролись і який, до речі, з тими ж росіянами побороли в сорок п’ятому. Ні, такого не може бути, думало дуже-дуже багато простих людей в Україні, це вже занадто. Якийсь перебор.

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Тим не менш журналісти оприлюднили лист на ім'я Верховного комісара ООН у справах людини Мішеля Бачелета в якому стверджується, що після вторгнення в Україну, Росія планує тортури, "насильницькі зникнення" та "широкомасштабні людські страждання". "Ці дії, які в минулих російських операціях включали цілеспрямовані вбивства, викрадення, несправедливі затримання та застосування тортур, швидше за все, будуть спрямовані проти тих, хто виступає проти дій Росії", — наводить видання уривок із листа.

Можливими жертвами у ньому називаються російські та білоруські дисиденти, які виїхали в Україну, журналісти та активісти, які займаються боротьбою з корупцією, а також "уразливі групи населення, такі як релігійні та етнічні меншини та представники ЛГБТ".

"У нас також є достовірна інформація про те, що російські війська, швидше за все, вживатимуть смертоносних заходів для розгону мирних протестів або іншим чином протидіятимуть мирним проявам ймовірного опору з боку цивільного населення", ― йдеться у листі посла США до ООН Батшеби Нелл Крокер.

Про те, що Росія готує вбивства та арешти після вторгнення в Україну, 18 лютого також писало видання Foreign Policy з посиланням на джерела.

Сьогодні, на 25 день, без перебільшення, героїчного супротиву українського народу російському вторгненню, до мене знов надійшла інформація про "цілеспрямовані вбивства, викрадення, несправедливі затримання та застосування тортур". Але на цей раз про це вже говорили не журналісти. На цей раз, про це говорили військові. Ті, хто безпосередньо з цим стикався на передовій і я зрозумів, що вищезазначені журналісти, ще багато чого не знали або ж, не договорювали з того, що насправді витворяють росіяни, ці справжні кати, сучасні фашисти.

Вчора, по черговому "зеленому коридору" вивели людей з розбитих вщент міст, розташованих поверх Києва. Вразило, що багато хто з вивезених, відразу накинулись на їжу. Тепер зрозуміло чому.

Як показує досвід війни, а він вже є, росіяни доволі часто, принаймні там де можуть, де дозволяє бойова обстановка, заходять в наші міста не лише бойовими угрупуваннями, а здебільшого, угрупуваннями міжвідомчими характеру. За військовими йде росгвардія і ФСБ. І от тут саме цікаве. Вони працюють в тісній зв’язці, але кожен має свою задачу – армія пробити супротив наших сил оборони, а от росгвардія, та вже як гестапо при Гітлері починає "працювати" з мирним населенням, відразу виявляючи прихильних і активістів що можуть потенційно чинити супротив і вивозять останніх "на яму", що по суті є тим самим, що в 14му на Донбасі бойовики називали – кинути "на підвал".

Десь в лісі чи будь де на любому закинутому пустирі в місті, селі чи селищі викопують яму і пропонують відібраним українцям, а це перш за все АТОшники і інші, які займають активну життєву та громадянську позицію, стати поліцаями та служити "великій Росії". Тих, хто не погоджується – показово розстрілюють на місці, для залякування решти, яких до того ж часто ще й шантажують життями їх близьких та рідних.

І ще важливий момент. Як було сказано, дуже часто інформатором для росіян виступають священики УПЦ МП. Так попи московської церкви, ще з радянських часів були повністю під ковпаком КГБ, потім ФСБ і на сьогодні багато з них продовжують бути не слугами Божими а відвертими агентами ФСБ. Це звісно сумно, але ж, це так.

Далі в окупованих містах вчиняється відвертий і прямий геноцид мирного населення, аби викликати гуманітарну катастрофу, голод та залежність від окупаційної влади і навіть коли росіяни погоджуються на зелені коридори із доведених до голоду величезних городів, як то Маріуполь, то, як виявилось, лише для того, аби потім почати його розстрілювати.

Ніколи б не здогадався навіщо то російські війська роблять. Виявляється лише для того, аби ті всі хто залишаються в місті, побачивши це, більше не ризикували і не виходили наступними коридорами, знаючи, що їх розстріляють. Знов таки – навіщо? Виявляється, для того, аби вони від безвиході погоджувались виїжджати в бік Росії, усвідомлюючи, що лише в цьому випадку росіяни їх не розстрілюватимуть. По приїзду в Росію їх відразу беруть на приціл фотокамер і по всім пропагандистським каналам демонструють, що українці нібито самі втікають від націоналістів, намагаючись сховатись в Росії.

Виходить заради картинки, росіяни готові нищити тисячі і тисячі людей, морити їх голодом і все для того, аби лише підіграти своїй пропаганді. Натомість, не очікуючи зустріти такий тотальний супротив, вони повністю провалили свою інформаційну кампанію, вчистую програючи нам інформаційну війну. Так, нещодавно начальник 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій російських військ отримав сувору догану за слабку пропагандистську роботу зі створення "Херсонської народної республіки". Кремлівське керівництво не задоволене тим, що, через народний спротив, немає навіть умовно-показової картинки на підтримку окупантів.

Але штучний голод робиться не лише для пропагандистської картинки і скоріше навіть не стільки для неї. Є ще одна причина і вона більш суттєва. По перше, у росіян дуже погано налагоджено постачання і вони отримали команду з "Центру" - виживати за рахунок місцевих ресурсів. Саме тому вони, знов таки як фашисти під час Другої світової, силою забирають в людей всі харчі аби самім жерти. По друге, голодне населення, яке починає вмирати без їжі, не здатне до опору, а для них це дуже важливо, бо вони побачило, наскільки масово українці їх ненавидять і не бажають аби вони тут були нашій землі. І останнє, голодні люди готові брати з рук окупантів продукти і тут, таким варворським способом, вони все ж таки отримають ту жадану картинку, коли російський солдат прийшов в Україну спасти і накормити нещасне населення, хоча по суті – заморив його голодом аби потім кинути кусок хліба і зробити на цьому брехливу картинку.

Останнім часом росіяни почали забирати в людей не лише їжу, а буквально все – гроші, телефони і навіть цивільний одяг після чого їх просто виганяють на вулицю, а самі переодягнувшись в цивільний живуть в захоплених будинках і починають окопуватись.

Отже де тільки ступає нога окупанта, там відразу починається справжнє горе. То ж, перш за все, звертаюсь до АТОшників, які зараз вже перебувають на окупованій території, або на землях, що межують з цими, захопленими росіянами, територіями. Не думайте, що російські окупанти вас не чіпатимуть. Ні, перше що вони зроблять, зберуть вас до купи і потягнуть "на яму" де заставлятимуть вступати в їх лави, бо в них реально нема кому воювати і є гостра потреба в пушечному м’ясі і якщо ви не погодитесь, тоді куля в чоло і яма.

Те ж саме, до речі, стосується і всіх мисливців і осіб у кого є зареєстрована зброя. Незрозуміло звідки але вони мають ці списки. Думаю через доволі розгалужену шпіонську мережу.

Як цьому запобігти? Просто – не треба чекати коли до тебе на поріг прийде ворог. Треба самому йти до нього. Із зброєю в руках. Так, дуже багатьох АТОшників військомати не беруть зараз до лав ЗСУ та ТРО. Чому важко сказати і це при тому, що всі АТОшник мають безцінний військовий досвід. Тому, виходячи з цих обставин, вони самі можуть зорганізуватись в невеличкі партизанські групи та чинити опір на своїй землі окупантові, маючи неймовірну перевагу – знання місцевості, чого у ворога в принципі немає і на чому його можна ловити і нищити.

Разом до перемоги!