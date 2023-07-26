Оккупанты в разрушенном Мариуполе решили восстановить ночной клуб: жителей города после сноса домов оставляют на улице

"Новоиспеченные власти" временно оккупированного Мариуполя изгаляются, пытаясь создать картинку для пропагандистов о преуспевающем городе. Однако вместо того, чтобы расселять людей, оставшихся в полуразрушенных квартирах, один на один со своими проблемами, захватчики пришли к "блестящей идее" реконструировать ночной клуб.

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Об этом сообщили в Мариупольском горсовете. Спустя год после блокады города крупнейший квартал "Киров" находится в запустении, люди теснятся в каких-то временных жилищах, у друзей, у родни.

"До полномасштабного вторжения здесь жило около 12 тысяч человек. В ходе блокады десятки многоэтажек в этой части Центрального района были повреждены или сгорели от попаданий российских ракет. Большинство до сих пор не восстановлено. А часть – снесены", – указали официальные власти Мариуполя.

Однако приоритет России очевиден. Гауляйтеры принялись заниматься документацией для реставрации ночного клуба "Фараон", который с начала полномасштабного вторжения простаивает заколоченным, и не приносит оккупационной клике никакого выторга.

"Очевидно, что заведение перейдет в частные руки, чтобы кто-то имел на этом возможность заработать средства. Цинизм. Между тем, коллаборационные власти говорят людям, чтобы потерпели, потому что денег не хватает", – указали в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне продолжают массово скупать жилье в разрушенном ими украинском Мариуполе. Однако большинство "новоселов" интересуют не квартиры в оккупированном городе, а возможность нажиться на выплатах от государства.

Поскольку множество местных жителей остались без крова, оккупанты в Мариуполе стихийно возводят высотки, создавая целые районы. При этом они и не подумали устанавливать канализационные системы, туалеты или водопроводы. Даже окна они разместили на уровне пола.

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