Оккупанты устроили обстрелы в Луганской области: люди оказались под завалами, горит лесхоз. Фото

В Луганской области уже около 20 домов разрушены обстрелами. За минувшие сутки погиб еще один мирный житель, есть раненные, также вблизи Северодонецка пылает лесхоз.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, 28 марта пгт Нижнее было обстреляно "Градами", в результате чего погиб человек.

"Спасатели извлекли из-под завалов нескольких домов 20 живых северодончан. На фронте нам удалось отбить 7 атак врага, уничтожить 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники. Мы продолжаем держать оборону", – подчеркнул Гайдай.

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Он добавил, что за прошедшие сутки обстрелы также привели к пожарам в жилых домах в Лисичанске, Новотошковском, Щедрищевом. Также возгорание произошло на территории одного из лесхозов близ Северодонецка.

Напомним: в Луганской области, 70% которой контролируют российские оккупанты, не прекращаются обстрелы со стороны агрессора. Сейчас самая трудная ситуация в трех городах: Рубежное, Попасная и Золотое.

Захватчики частично зашли на территорию Рубежного и оттуда накрывают огнем контролируемую ВСУ местность.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта в Луганской области российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям. В результате обстрелов погиб ребенок, еще один тяжело ранен, также повреждены дома в Северодонецке и Рубежном.

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