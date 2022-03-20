Оккупанты устроили обстрелы Рубежного и Северодонецка: разрушены десятки домов, есть погибшие и раненые. Фото

Российские оккупанты 19 марта обстреляли Рубежное и Северодонецк в Луганской области. В результате, погибли три человека, среди них двое детей. Еще двое (один ребенок) пострадали.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Также были повреждены или разрушены 30 объектов, в том числе 24 жилых дома – 12 многоквартирных и 12 частных (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Вражеские обстрелы привели к 19 пожарам, которые удалось погасить. Также спасены семь жителей области.

Кроме того, полностью без газоснабжения остаются 23 населенных пункта в области, еще семь – частично.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты обстреляли больницу в Чернигове.

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