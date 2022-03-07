Оккупанты устроили новую атаку на Харьковщину и бомбили дома: погибли 8 человек. Фото и видео

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В Харькове 6 марта в 19:15, началось массированное авиабомбардирование. Из-под завалов извлекли тела восьми человек.

Около 300 спасателей выезжали более 60 раз для тушения пожаров и разбора завалов на разных объектах Харькова и сельских населенных пунктов области. Об этом сообщили в областной Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Пожары охватили 21 здание в центральной части города: разрушены или частично разрушены 11 построек на улицах Гиршмана, Чернышевского, Алчевских, Мироносицкая.

Огонь также охватил музыкальное училище на гимназической набережной, жилые дома на переулке Карбышева, многоэтажные жилые дома, студенческие общежития и медучреждение на Московском проспекте. На Майдане Героев Небесной сотни горели четыре жилых здания.

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Во время тушения пожаров и разборки завалов спасатели эвакуировали более 200 человек. Из-под завалов извлекли тела восьми человек.

Напомним, что раньше вражеские ракеты нанесли удар по телебашне в Харькове, после чего в городе прекратилось вещание украинских новостей. Город остается территорией для самых ожесточенных атак врага и обороны ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьков рядом с еще пятью городами, подвергшимися сильнейшей атаке российских солдат и оказывавших мощный отпор оккупантам в течение 11 дней, получил звание "Город-Герой".