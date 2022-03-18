Оккупанты устроили массированные обстрелы на Луганщине: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов в Луганской области. Погибли два человека и четверо получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Некоторые дома из-за обстрелов остались без газа и воды.

"К сожалению, есть двое погибших и четверо раненых. В некоторых домах вблизи обстрелов отсутствует газ и вода – будем пытаться отремонтировать как можно скорее. Однако жизни людей уже не вернешь", – написал глава ОВА.

Гайдай добавил, что сложная ситуация сейчас в Рубежном, которое из последних сил отбивается от врага. Там за ночь загорелись десять домов и магазин, два человека ранены.

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Также в 5:00 россияне открывали огонь по Северодонецку, Кременной, Приволье. Количество жертв и масштабы разрушений уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 марта российские оккупанты совершили очередной обстрел украинских городов. В частности, взрывы прогремели во Львове, в Вознесенске Николаевской области и в других городах.

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