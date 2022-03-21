Оккупанты устроили массированные обстрелы Луганщины, разрушены дома: людей спасали из-под завалов. Фото

Российские оккупанты накануне в очередной раз нанесли удары по городам Луганщины, уничтожив десятки объектов. В их числе дюжина жилых домов, под завалами которых травмировались люди.

Об этом рассказал глава Луганской ОГА, а ныне военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале. Он опубликовал фото борьбы бойцов ГСЧС с последствиями вражеских обстрелов.

"Наши города крепко держат оборону, ВСУ бьют врага, но снова имеем 12 разрушенных россиянами домов, раненых двое, спасенных из-под завалов пятеро", – подчеркнул чиновник.

По его словам, захватчики открывали частый огонь по Северодонецку, Рубежному и Попасной. Повреждения или разрушения получили еще 20 зданий – это три многоквартирных и девять частных жилых домов, продовольственный склад, хозяйственные сооружения, гаражи, объекты инфраструктуры.

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К счастью, эти обстрелы прошли без жертв. В то же время известно о двух травмированных – в Попасной и Камышевахе. Еще пять человек бойцы ГСЧС спасли из-под завалов.

"Попытки армии РФ захватить большие населенные пункты бесполезны, поэтому они избрали тактику террора мирного населения. Это Россия, от нее другого ждать не нужно", – выразил убеждение Гайдай.

Ранее, рассказывая о последствиях обстрелов и бомбардировок войсками РФ Луганщины, глава ОВА отметил, что каждый район ныне – как фильм ужасов. По его словам, в крае не осталось населенного пункта, который бы не потерпел разрушений из-за действий оккупантов, там погибло уже 66 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в российском Минобороны заявили, что вся Луганская область находится под контролем захватчиков. Глава Луганской ОВА Гайдай опроверг фейк об оккупации региона.

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