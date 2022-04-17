Оккупанты украли у мирных украинцев бензовоз, который оказался ассенизатором. Фото

Солдаты "второй армии мира" в одном из населенных пунктов Украины украли у мирных жителей ассенизатор – машину, чистящую выгребные ямы. Оккупанты спутали его с бензовозом.

О курьезном случае сообщили на Facebook-странице 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Там отметили, что, вероятно, россияне до сих пор не проявили смекалку на поняли, в чем проблема.

"Перепутали с бензовозом и забрали у местных. Наверное, до сих пор не поняли, что это за машина такая. А это авто, чистящее выгребные ямы", – говорится в сообщении.

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В бригаде предположили, что российские военнослужащие не знают, что это за машина, потому что в их населенных пунктах ими не пользуются.

"Не спрашивайте, почему они не знали. У них просто не принято таким пользоваться", – написали украинские военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты ограбили отдел Национальной полиции, расположенный на территории, приграничной к Чернобыльской зоне. Мародеры вынесли массу радиоактивных предметов, которые правоохранители ранее изымали у местных жителей в целях их безопасности.