Оккупанты украли у мирных украинцев бензовоз, который оказался ассенизатором. Фото
Солдаты "второй армии мира" в одном из населенных пунктов Украины украли у мирных жителей ассенизатор – машину, чистящую выгребные ямы. Оккупанты спутали его с бензовозом.
О курьезном случае сообщили на Facebook-странице 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Там отметили, что, вероятно, россияне до сих пор не проявили смекалку на поняли, в чем проблема.
"Перепутали с бензовозом и забрали у местных. Наверное, до сих пор не поняли, что это за машина такая. А это авто, чистящее выгребные ямы", – говорится в сообщении.
В бригаде предположили, что российские военнослужащие не знают, что это за машина, потому что в их населенных пунктах ими не пользуются.
"Не спрашивайте, почему они не знали. У них просто не принято таким пользоваться", – написали украинские военные.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты ограбили отдел Национальной полиции, расположенный на территории, приграничной к Чернобыльской зоне. Мародеры вынесли массу радиоактивных предметов, которые правоохранители ранее изымали у местных жителей в целях их безопасности.