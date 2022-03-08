Оккупанты ударили ракетой по школьному стадиону на Днепропетровщине. Фото

Алексей Лютиков
Общество
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Оккупанты ударили ракетой по школьному стадиону на Днепропетровщине. Фото
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В Днепропетровской области российская ракета попала в школьный стадион. К счастью, обошлось без жертв, но в результате взрыва в школе выбило двери и окна.

В момент ракетного удара в школе находилось более трех десятков беженцев из Волновахи. Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетроского областного совета Николай Лукашук (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После вражеской атаки всех людей со школы эвакуировали в безопасное место.

"От стадиона, куда попала ракета, в школу - всего лишь 250 метров. Орки гатят по жилым районам и мирным людям. Поэтому напоминаю: слышите сирену – срочно в укрытие! Не рискуйте жизнью", – написал Лукашук.

Видео дня
Российская ракета ударила по школьному стадиону
К счастью никто не пострадал
В момент атаки в школе находились беженцы из Волновахи
В результате удара на стадионе образовалась огромная воронка
На Днепропетровщине оккупанты ударили ракетой по школьному стадиону

Ранее сообщалось, что российские оккупанты деморализованы колоссальными потерями, которые наносят им Вооруженные Силы Украины. Целые части не хотят воевать, а пилоты начали отказываться совершать вылеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, враг деморализован и истощен, его планы на блицкриг, смену власти и курс Украины разрушены.

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