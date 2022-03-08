Оккупанты ударили ракетой по школьному стадиону на Днепропетровщине. Фото

В Днепропетровской области российская ракета попала в школьный стадион. К счастью, обошлось без жертв, но в результате взрыва в школе выбило двери и окна.

В момент ракетного удара в школе находилось более трех десятков беженцев из Волновахи. Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетроского областного совета Николай Лукашук (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После вражеской атаки всех людей со школы эвакуировали в безопасное место.

"От стадиона, куда попала ракета, в школу - всего лишь 250 метров. Орки гатят по жилым районам и мирным людям. Поэтому напоминаю: слышите сирену – срочно в укрытие! Не рискуйте жизнью", – написал Лукашук.

Видео дня

Ранее сообщалось, что российские оккупанты деморализованы колоссальными потерями, которые наносят им Вооруженные Силы Украины. Целые части не хотят воевать, а пилоты начали отказываться совершать вылеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, враг деморализован и истощен, его планы на блицкриг, смену власти и курс Украины разрушены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

#stopwar