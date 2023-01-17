Оккупанты ударили по предприятию критической инфраструктуры в Херсоне

Российские оккупационные войска не перестают обстреливать освобожденный украинскими защитниками Херсон. Во вторник, 17 января, путинская армия ударила по городскому предприятию критической инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. "Сегодня около 11:00 российские войска произвели обстрел управления коммунального предприятия", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако в результате удара повреждены админздания, машинный и актовый залы, а также кислородная станция.

Примечательно, что это уже вторая атака оккупантов по предприятию. Первая произошла 15 января, тогда в результате прилета обломки снарядов повредили только территорию, но не затронули сами здания.

Накануне враг попал снарядами в детское медучреждение Херсона. В частности, под удар оккупантов попал неонатальный шестиэтажный корпус детской больницы. Там выбито около 30 окон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января войска РФ устроили новую массированную атаку на Херсон. Оккупанты попали в детский центр и общежитие, ударили по зданию, где работали представители Красного Креста – на месте возник серьезный пожар, пострадали люди.

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