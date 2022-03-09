Оккупанты ударили бомбой по Житомиру: мэр раскрыл детали. Видео

Житомир снова атаковали самолеты РФ. Вечером в среду, 9 марта, на город было выпущено как минимум одну бомбу оккупантов, которая ударила близ жилого дома, двух больниц и здания Теплокоммунэнерго. Котельная, которая обеспечивала до 30% тепла в городе, временно не работает.

В результате атаки пострадала по меньшей мере одна женщина, которая смогла самостоятельно выйти из дома. С легкой травмой ее госпитализировали. Детали инцидента в Facebook раскрыл мэр Житомира Сергей Сухомлин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Очередной бомбовый удар в Житомире. Пострадала котельная, выбиты стекла в двух больницах, разрушен жилой дом. К счастью, все были в укрытиях, все живы", – написал городской глава.

Видео дня

Он сообщил: начиная с 9 марта в Житомире по указанию военных будут отключать уличное освещение в темное время суток.

"Держимся! Враг понимает, что проигрывает, что сдает позиции. Украина обязательно победит! Я вами всеми горжусь!" – закончил свое сообщение мэр.

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Как писал OBOZREVATEL:

ранее в ВСУ отчитались, что за 8 и 9 марта средствами противовоздушной обороны уничтожили по меньшей мере еще восемь воздушных целей противника.

По оперативным подсчетам, общие потери вражеской авиатехники – это 56 самолетов и 82 вертолета.

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