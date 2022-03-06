''Оккупанты убивают украинских детей, сознательно и цинично'': Елена Зеленская показала фото жертв агрессии РФ

Первая леди Украины Елена Зеленская показала фотографии украинских детей, убитых Россией. Она отметила: оккупанты убивают детей цинично и сознательно.

Фото маленьких жертв Путина и его армии Зеленская выложила на своей странице в Facebook.

"Оккупанты убивают украинских детей. Сознательно и цинично. София, 6 лет. Она, ее полуторагодовалый брат, их мать, бабушка и дедушка были расстреляны в своей машине. Семья пыталась выехать из Новой Каховки, а в результате оказалась на пути наступления российских войск", – написала Елена Зеленская.

На совести российских захватчиков - и оборванная жизнь маленькой Алисы из Ахтырки, что на Сумщине и Полины из Киева.

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"Наши дети. Алиса из украинского города Ахтырка. Ей навсегда 8 лет. Она погибла во время вражеского обстрела вместе с дедушкой, который пытался закрыть ее собственным телом. Полина из Киева. Она погибла вместе с родителями и братом, когда враг открыл огонь на улицах столицы. Ее сестра - в тяжелом состоянии", - рассказала Зеленская.

14-летний Арсений был тяжело ранен в голову во время вражеских обстрелов. Его тетя погибла, а мальчик истекал кровью, потому что до него не могли добраться парамедики: агрессор не прекращал обстрелов.

Тяжело раненого во время ракетного обстрела полуторагодовалого Кирилла из Мариуполя в больницу доставить успели. Однако врачи не смогли ему помочь: малыш погиб.

"В Украине уже погибли по меньшей мере 38 детей. И эта страшная цифра может расти прямо сейчас, когда пылают мирные украинские города. Когда россияне говорят, что они не воюют с гражданским населением – , покажите им эти фото! Эти лица детей, которые никогда не повзрослеют. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы российские войска прекратили стрелять и дали открыть гуманитарные коридоры? – написала Зеленская.

Первая леди отметила, что целый ряд украинских городов оказался на грани гуманитарной катастрофы. Связи с людьми во многих горячих точках сейчас нет. Помочь им оккупанты не дают возможности. И прямо сейчас над сотнями детей нависла угроза гибели: они медленно умирают в бомбоубежищах без еды и медицинской помощи.

"Оккупанты расстреливают целые семьи и волонтеров, которые пытаются эвакуироваться или добраться до города, нуждающегося в помощи. Обращаюсь ко всем честным СМИ мира. Расскажите об этих страшных фактах. Пусть мир знает: российские оккупанты убивают детей. И делают это сознательно, расстреливая своих жертв и не позволяя доставить к ним гуманитарную помощь Покажите это русским матерям - они должны знать, что творят их сыновья в Украине! Покажите эти фото русским женщинам – потому что это их мужчины, братья, земляки убивают наших детей – имея при этом, возможно, своих!" - призвала Елена Зеленская.

Она отметила: безмолвно наблюдать за тем, как совершается такое страшное преступление – значит стать его соучастником.

"Государства НАТО! Закройте наконец-то воздушное пространство для российских самолетов! Защитите наших детей сегодня, чтобы ваши не умирали завтра!" - обратилась Елена Зеленская к Североатлантическому Альянсу, который 4 марта отказался ввести над Украиной бесполетную зону.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что областные и городские советы Украины массово обращаются в НАТО с просьбой закрыть небо. Это помогло бы помешать России наносить по мирным украинским городам ракетные удары и сбрасывать с самолетов запрещенные бомбы.