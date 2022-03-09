Оккупанты убивают и калечат украинских детей: в сети показали фото пострадавших на Харьковщине

Российские оккупанты продолжают убивать и калечить украинских детей. В сети появились фото малышей, оказавшихся в больницах Харьковской области из-за обстрелов оккупантов, а также 16-летнего парня, убитого Россией 9 марта на рынке под Харьковом.

Как сообщает Суспільне Харків, вследствие обстрела российскими оккупантами рынка в поселке Жуковского под Харьковом 9 марта погиб 16-летний парень.

Журналисты пообщались с директором рынка Мариной Волобуевой, которая рассказала, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину большая часть павильонов закрылась, а их владельцы вывезли или распродали товар. Но несколько павильонов в момент обстрела продолжали работать.

Видео дня

Снаряд прилетел в павильоны возле рынка, но сам рынок особо не пострадал. А украинский мальчик, оказавшийся рядом с местом взрыва, погиб.

Фото места убийства украинского ребенка опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он также показал миру глаза других детей, которые пострадали от обстрелов российских оккупантов и сейчас находятся в больницах.

"Должно же быть что-то святое у этих подонков . Что может быть более святое, чем дети? Это конкретный результат так называемое спецоперации Путина и "денацификации" Украины. И, как говорит Гёббельс в юбке путинского режима - мразь Захарова - "все идёт по плану…" - подписал душераздирающие фото Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кремлевский "русский мир" и путинская армия убила в Украине 52 ребенка.

Несколько дней назад первая леди Украины Елена Зеленская показала фото маленьких жертв агрессии РФ.

С тех пор страшная цифра, обозначающая количество убитых Россией детей, увеличилась.

Не щадят российские фашисты и взрослых. Только в Мариуполе из-за организованой оккупантами блокады умерли 1300 человек.

А 9 марта в этом городе российские преступники разбомбили роддом.