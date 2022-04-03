Оккупанты убили родителей и сестру маленькой девочки из Мариуполя. Видео с очевидцами бомбардировки Драмтеатра

Российские захватчики, выпустившие 16 марта две ракеты по зданию Драматического театра в Мариуполе, унесли жизнь более 300 человек. Среди них и семья маленькой девочки – фашисты отняли маму с папой и двухлетнюю сестричку.

Об ужасах произошедшего рассказали уцелевшие после взрыва ее бабушка и дедушка, передает Мариупольский городской совет. Теперь они будут воспитывать внучку сами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В момент взрыва отец ребенка находился во дворе и готовил людям еду, а мама с младшей девочкой расположились на втором этаже здания. Ее свекров спасло только то, что они были не в убежище, а подсобном помещении на момент бомбежки.

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Ракеты буквально обрушили верхний этаж и люди, оказавшиеся под завалами, сгорели заживо. Супружеская пара с ужасом вспоминает, как их младшая внучка задыхалась и они не могли ей помочь и благодарят Бога, что старшей девочке удалось выбраться вместе с подружкой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты знали, что на момент бомбежки Драмтеатра в нем находились дети. Это подтвердили данные американской разведки.

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