Оккупанты убили еще 3 человек на Донетчине, количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно, – Кириленко
В результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области за 20 марта погибли еще трое гражданских. Также пять человек получили ранения.
Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он также опубликовал инфографику о жертвах в регионе (чтобы посмотреть ее, доскролльте страницу до конца).
При этом количество жертв в Волновахе и Мариуполе пока невозможно установить.
"Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, 5 получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил Кириленко.
Также отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Донецкой области погибли 108 гражданских лиц, еще 442 получили ранения (без учета данных из Мариуполя и Волновахи).
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 19 марта обстреляли Рубежное и Северодонецк в Луганской области. В результате, погибли три человека, среди них двое детей. Еще двое (один ребенок) пострадали.
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