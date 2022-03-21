Оккупанты только за день принудительно вывезли в РФ 2389 украинских детей – МИД

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Российские оккупанты за сутки принудительно вывезли в РФ 2389 детей из временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Такое перемещение гражданского населения на территорию страны-агрессора имеет признаки похищения.

Об этом 21 марта сообщили на официальной Facebook-странице Министерства иностранных дел Украины. Отмечено, что подобные действия Кремля можно расценивать как нарушение международного права.

"Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России", – говорится в сообщении.

МИД призвал международное сообщество отреагировать на факт принудительного вывоза несовершеннолетних за пределы Украины и усилить давление на Россию.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за время войны в Украине погибли 112 детей.

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