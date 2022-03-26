Оккупанты стягивают артиллерию к границам Украины и пытаются подавить сопротивление в оккупированных городах – Генштаб

Российские оккупанты начали перемещение дополнительных артиллерийских подразделений к границе с Украиной. В остальном тактика врага осталась неизменной: он продолжил восполнять потери, перегруппировывать и усиливать существующие подразделения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, отмечая, что эти данные пока уточняются. Кроме того, на 30-е сутки полномасштабного вторжения захватчики как и раньше наносили удары как по военным, так и по гражданским объектам Украины.

Одновременно с этим оккупанты пытаются подавлять сопротивление населения во временно контролируемых ими украинских населенных пунктах, привлекая подразделения Росгварии. В частности, это происходит в Херсоне, Геническе, Мелитополе, где около 90% жителей не поддерживают оккупантов.

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"Враг пытается продолжить осуществление подготовительных мер по введению в обращение российских рублей на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривны. В Харьковской области противник осуществляет ограничение передвижения гражданского населения за счет установления сети блокпостов", – сказано в сообщении.

Какая сейчас ситуация на фронте:

На Волынском направлении враг не проводил наступательных действий. При этом остается возможным привлечение отдельных подразделений Вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины.

На Полесском направлении оккупанты продолжали атаковать огнем подразделения наших войск в отдельных районах.

На Северском направлении противник сосредоточивал основные усилия на удержании ранее занятых рубежей, продолжал укрепление своих позиций и огневое влияние на отдельные подразделения Вооруженных сил Украины.

На Слобожанском направлении в районе города Сумы оккупанты закреплялись и удерживали ранее занятые рубежи. В районе Харькова враг продолжал пытаться блокировать подразделения ВСУ и демонстративно обстреливать инфраструктуру и оборонительные объекты города. Оккупанты пытаются нарастить усилия в направлении Изюма за счет перемещения дополнительных подразделений и техники.

На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

"Силы обороны Украины продолжают защищать Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от российских оккупантов", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины отбили 6 вражеских атак на восточном направлении. Российские оккупанты потеряли еще около 100 человек личного состава.

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