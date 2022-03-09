Оккупанты срывают эвакуацию в Киевской области: заблокирован проезд 50 автобусов

Оккупанты срывают эвакуацию в Киевской области. Российские военные заблокировали проезд и не пускают транспорт из Стоянки в Бучу. 50 автобусов ждут открытия "зеленого коридора", маршрут которого был согласован 9 марта на самом высоком уровне.

Об этом сообщили на Facebook-странице Бучанского городского совета. В публикации сказано, что переговоры об открытии дороги продолжаются.

Отметим, что об открытии гуманитарных коридоров для организации эвакуации гражданского населения стало известно сегодня утром. Украина и РФ договорились о временном прекращении огня на соответствующих маршрутах, согласованных обеими сторонами.

Из города Бучи тоже планировалось увезти мирных жителей. Их должны были отправить в Киев, где они получили бы все необходимое для жизни. Тем не менее Кремль блокирует проезд автобусов.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что 8 марта оккупанты пытались прорваться в Мариуполь, прикрывшись гуманитарными коридорами.

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