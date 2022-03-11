Оккупанты сорвали гумкоридоры из Мариуполя, Волновахи, Изюма и части Киевщины

Олег Шевченко
Общество
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эвакуация Мариуполь Буча Волноваха Изюм
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Из за противодействия России 11 марта не удалось провести эвакуацию мирных жителей временно контролируемых оккупантами украинских городов. Речь идет о нескольких населенных пунктах в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она подробно рассказала о сложившийся ситуации.

Сначала она сообщила, где 11 марта не удалось провести эвакуацию людей.

"К сожалению, по маршруту из города Изюм в город Лозовая (Харьковская область), который должен был идти Изюм Малая Камышеваха Барвинково Близнецы Лозовая не удалось отправить автобусы. Они вынуждены были развернуться и поехать обратно в город Лозовая. Так как российские войска, не придерживаясь режима соблюдения огня, обстреляли из минометов дорогу на подъезде к городу Изюм и, к сожалению, эвакуация местных жителей и поставка гуманитарного груза на данный момент невозможна", – рассказала Верещук.

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Также не удалось євакуировать мирное население по маршруту из сел Андреевка и Микуличи Киевской области в Житомир. Это должен был быть маршрут Андреевка Липовка Макаров Небелица Ставище Кочеров Коростышев Глубочица Житомир. "Двенадцать автобусов, которые были направлены в город Белогородка Киевской области, прибывшие в населенный пункт, так как мы и договаривались, Немешаево, для проезда в село Микуличи, были остановлены на блокпосту российскими вооруженными силами. Им было приказано развернуться и поехать назад. При этом оккупанты сказали, что у них нет команды пропустить колонну автобусов для эвакуации людей.

Заложниками оккупантов остаются сотни тысяч человек.

"Это не соответствует действительности, потому что этот маршрут был заявлен, Красный крест подготовил ответ, в котором указал, что россияне подтвердили готовность открыть гуманитарный коридор именно в этом направлении", – добавила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

По маршруту из Макарова Киевской области в Житомир через населенные пункты Макаров Небелица Ставище Кочеров Коростышев Глубочица Житомир был нарушен режим прекращения огня со стороны российских вооруженных сил по этому маршруту. Вследствие чего эвакуация людей тоже не произошла.

По маршруту из города Бородянка Киевской области в Житомир (Бородянка Песковка Малин Радомышль Житомир) также был нарушен режим прекращения огня со стороны российских оккупантов. И, к сожалению, эвакуация не осуществилась.

Также не произошла эвакуация и из Мариуполя Донецкой области в Запорожье. Следующая попытка спасти людей состоится 12 марта.

"Мы снова будем это делать: на глазах у всего мира, на глазах у политиков, у сильных мира всего, у всего земного шара. Будут журналисты, священники – вся Украина будет там и будет смотреть, как будет проходить эвакуация", – сообщила министр. Она отметила, что в Мариуполе самая тяжелая на сегодняшний день ситуация.

Также не получилось провести эвакуацию жителей Волновахи Донецкой области в направлении города Покровск. Однако удалось вывезти больше тысячи человек из города Ворзель Киевской области, а также из Бучи, Гостомеля, Казаровичей.

По мнению министра, несмотря на то, что день был тяжелым, Украина все же стала на день ближе к победе.

Как сообщал OBOZREVATEL, блокада Мариуполя, которую устроили российские оккупанты, длится уже 12 дней. За это время в городе с населением более 400 тысяч жителей погибли 1582 человека.

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