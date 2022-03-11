Оккупанты сорвали гумкоридоры из Мариуполя, Волновахи, Изюма и части Киевщины

Из за противодействия России 11 марта не удалось провести эвакуацию мирных жителей временно контролируемых оккупантами украинских городов. Речь идет о нескольких населенных пунктах в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она подробно рассказала о сложившийся ситуации.

Сначала она сообщила, где 11 марта не удалось провести эвакуацию людей.

"К сожалению, по маршруту из города Изюм в город Лозовая (Харьковская область), который должен был идти Изюм – Малая Камышеваха – Барвинково – Близнецы – Лозовая не удалось отправить автобусы. Они вынуждены были развернуться и поехать обратно в город Лозовая. Так как российские войска, не придерживаясь режима соблюдения огня, обстреляли из минометов дорогу на подъезде к городу Изюм и, к сожалению, эвакуация местных жителей и поставка гуманитарного груза на данный момент невозможна", – рассказала Верещук.

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Также не удалось євакуировать мирное население по маршруту из сел Андреевка и Микуличи Киевской области в Житомир. Это должен был быть маршрут Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир. "Двенадцать автобусов, которые были направлены в город Белогородка Киевской области, прибывшие в населенный пункт, так как мы и договаривались, Немешаево, для проезда в село Микуличи, были остановлены на блокпосту российскими вооруженными силами. Им было приказано развернуться и поехать назад. При этом оккупанты сказали, что у них нет команды пропустить колонну автобусов для эвакуации людей.

"Это не соответствует действительности, потому что этот маршрут был заявлен, Красный крест подготовил ответ, в котором указал, что россияне подтвердили готовность открыть гуманитарный коридор именно в этом направлении", – добавила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

По маршруту из Макарова Киевской области в Житомир через населенные пункты Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир был нарушен режим прекращения огня со стороны российских вооруженных сил по этому маршруту. Вследствие чего эвакуация людей тоже не произошла.

По маршруту из города Бородянка Киевской области в Житомир (Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир) также был нарушен режим прекращения огня со стороны российских оккупантов. И, к сожалению, эвакуация не осуществилась.

Также не произошла эвакуация и из Мариуполя Донецкой области в Запорожье. Следующая попытка спасти людей состоится 12 марта.

"Мы снова будем это делать: на глазах у всего мира, на глазах у политиков, у сильных мира всего, у всего земного шара. Будут журналисты, священники – вся Украина будет там и будет смотреть, как будет проходить эвакуация", – сообщила министр. Она отметила, что в Мариуполе самая тяжелая на сегодняшний день ситуация.

Также не получилось провести эвакуацию жителей Волновахи Донецкой области в направлении города Покровск. Однако удалось вывезти больше тысячи человек из города Ворзель Киевской области, а также из Бучи, Гостомеля, Казаровичей.

По мнению министра, несмотря на то, что день был тяжелым, Украина все же стала на день ближе к победе.

Как сообщал OBOZREVATEL, блокада Мариуполя, которую устроили российские оккупанты, длится уже 12 дней. За это время в городе с населением более 400 тысяч жителей погибли 1582 человека.

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