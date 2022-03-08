Оккупанты снова обстреляли Харьков: в сети показали фото и видео последствий

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Российские оккупанты нанесли новые удары по жилым районам Харькова. Предварительно, обстрелы велись из реактивных систем залпового огня.

Кадры последствий обстрелов обнародовали Telegram-каналы "Харьков Life" и "ХС Харьков". Удары совершались рано утром 8 марта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Так, под вражеский огонь попал жилой дом на улице Амосова.

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Также разрушены склады в районе Немышля.

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