Оккупанты снова обстреляли Харьков: в сети показали фото и видео последствий

Юрий Сергиенко
Общество
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Оккупанты снова обстреляли Харьков: в сети показали фото и видео последствий
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Российские оккупанты нанесли новые удары по жилым районам Харькова. Предварительно, обстрелы велись из реактивных систем залпового огня.

Кадры последствий обстрелов обнародовали Telegram-каналы "Харьков Life" и "ХС Харьков". Удары совершались рано утром 8 марта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Последствия обстрела на Амосова.

Так, под вражеский огонь попал жилой дом на улице Амосова.

Видео дня
Под огонь противника попал жилой дом в Харькове.
Последствия обстрела жилого дома на Амосова.

Также разрушены склады в районе Немышля.

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