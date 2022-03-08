Оккупанты снова обстреляли Бучу, людям не дают выйти из укрытий, – мэр

Российские оккупанты ночью 8 марта снова обстреляли Бучу и другие регионы Киевской области из артиллерии. Около 1:30 обстрелы прекратились.

Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил мэр города Анатолий Федорук. По его словам, местные жители оказались фактически в заложниках из-за действий оккупантов.

"Они не дают жителям даже небольшой период на передышку. Пока пушки молчат, они простреливают улицы", – рассказал Федорук.

Он подчеркнул, российские войска из всех возможных и невозможных залпов бьют как по Киеву, так и по пригороду, в частности, по Буче. Фактически седьмой день Буча, Ворзель, а Гостомель – с самого начала, 13 сутки, находятся в заложниках российских войск.

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По его словам, последний раз артиллерия противника работала около 1:30.

В то же время Федорук отметил, что враг не просто не дает жителям города выйти на улицу, но даже похоронить погибших родственников.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты ранее не разрешили госпитализировать двух тяжелораненых детей из Бучи в "Охматдет". В результате полученных травм маленькие пострадавшие умерли.

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