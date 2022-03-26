Оккупанты снова бомбили Ахтырку, в Тростянце при обстреле поврежден газопровод, – глава Сумской ОВА

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Российские оккупанты в пятницу, 25 марта, продолжили наносить разрушительные удары по городам Сумской области. В частности, в Тростянце в результате вражеского обстрела был поврежден газопровод.

Из-за этого часть абонентов до устранения проблемы могут отключить от газоснабжения. Об этом в Facebook сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Город Ахтырка, который противник продолжает стирать с лица земли, снова подвергся бомбардировке. Россияне сбросили большую бомбу, из-за чего произошли значительные разрушения.

"К сожалению, Ахтырка несет очень серьезные потери", – сказал Живицкий.

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Под огнем был и областной центр – город Сумы, а также его окрестности.

В целом в регионе, где отдельные общины находятся под временным контролем оккупантов, продолжались активные бои. ВСУ сражались с противником в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах. Из-за постоянных обстрелов и повреждений сетей немало людей остаются без электроэнергии, газа и связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты РФ в ночь на четверг, 24 марта, ракетами "воздух-земля" и из самолетов обстреляли наиболее густонаселенный микрорайон города Ахтырка Сумской области. В результате обстрела есть погибшие.

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