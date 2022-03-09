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Российские оккупанты продолжают применять ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре украинских городов. Однако войска страны-агрессора снизили наступательный темп и терпят значительные потери.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по итогам 13 суток войны в Украине. Сообщение опубликовано на Facebook-странице Генштаба 9 марта.

Главное:

враг сосредотачивает усилия на окружении Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова , коридора с Крымом и выхода на границы Донецкой и Луганской областей;

на Полесье противник удерживает захваченные населенные пункты Бородянка, Копылов, Буча, Демидов;

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из Дымера активных действий не отмечено, на территории Припяти силами до двух БТГр оккупант занимает оборону;

из поселка Бабинцы, силами до пяти БТГр, враг вел наступательные действия, был остановлен и перешел к обороне в районе Бучи;

возле Бузовой, несмотря на понесенные многочисленные потери, оккупанты продвинулись в район н.п. Ясногородка;

оккупанты пытаются блокировать Харьков с севера, но безрезультатно. Враг наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре для устрашения гражданского населения;

продолжается бой за Изюм , противник приводит понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец и Берека;

россияне продолжают наступление в направлениях Днепра и Запорожья для выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей;

на Таврическом и Южном направлениях противник осуществляет перегруппировку сил для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Силами трех БТГр взят под контроль населенный пункт Пологи;

из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Кроме того, в штабе отметили, что оккупанты планируют получить горючее за счет использования имеющейся стационарной сети автомобильных заправочных станций и хранилищ нефтепродуктов. Также они намерены создать сеть полевых трубопроводов, на временно захваченной территории Украины, с возможностью их подключения к центральному нефтепродуктопроводу и перекачивания горючего из Беларуси.

Потери оккупантов

В Генштабе отметили, что 14 отдельная бригада специального назначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих (уточняется), БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведена на территорию РФ в связи с потерей боеспособности.

Отметим, что общие потери России в войне против Украины составили свыше 12 тысяч солдат, 303 танка, 80 вертолетов. Детали – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский летчик-ас, уже ставший легендой и получивший прозвище "Киевский Призрак", сбил вражескую крылатую ракету "Калибр" на Киевщине, сохранив сотни жизней своих земляков. Боеголовка упала возле Обухова.

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