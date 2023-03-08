Оккупанты снесли в Мариуполе многоэтажку, в подвале которой погибли 200 человек: там оставались останки людей

Российские оккупанты, которые захватить и почти стерли с лица земли украинский Мариуполь в Донецкой области, продолжают совершать в городе страшные преступления. Россияне снесли дом, в подвале которого погибли около 200 мирных жителей.

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Там они скрывались от обстрелов армией страны-агрессора. Об этом сообщил советник законного городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он отметил, что из этого подвала извлекли лишь 70 тел погибших мирных жителей Мариуполя. Дом расположен по улице Новороссийская, 16.

"Новые данные о преступлениях оккупантов в Мариуполе. Черемушки, ул. Новороссийская 16. В подвале было 200 тел погибших мариупольцев. Из подвала достали лишь около 70 тел. Только те, что были целыми. Все остальное в строительный мусор", – написал Андрющенко.

Советник мэра отметил, что этого дома, как и соседних, больше нет, однако свидетели остались.

"Зло должно быть наказано. Тот, кто демонтирует дома должен нести такую же ответственность, как и убийцы-оккупанты", – добавил он.

Отметим, что ранее депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин сообщил, что российские оккупанты собираются строить дома из смеси, сделанной из руин, в которых оставались тела погибших украинцев. Таким образом, по его словам, армия убийц пытается скрыть свои военные преступления.

А Андрющенко ранее показал "мертвый квартал Мариуполя". На фотографии – когда-то аккуратный центр города, который с приходом "русского мира" превратился в руины.

Захватчики ускоренными темпами сносят разбитые ими дома и постройки, целые кварталы они превращают в груду камней.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники уничтожили 80% жилого фонда временно оккупированного Мариуполя. Теперь путинские террористы устраивают показуху с якобы оказанием "помощи" жителям города.