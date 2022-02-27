"Оккупанты, сдавайтесь!" Харьковские военные показали пленных россиян. Видео

Марина Лисничук
Общество
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'Оккупанты, сдавайтесь!' Харьковские военные показали пленных россиян. Видео
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Военнослужащие из полка "Азов" Нацгвардии Украины, защищающие города страны от агрессии России, призвали врага сдаваться. Они подчеркнули, что ступившие на украинскую землю оккупанты в любом случае попадут в плен.

В подтверждение своих слов наши защитники продемонстрировали пойманных в Харькове двух россиян. Соответствующее видео появилось в сети 27 февраля (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Автор ролика, военный подчеркнул, что сегодня им удалось поймать российских наемников, которые пришли в Харьков – разбивать город и и мародерствовать на украинской территории. Однако, подчеркнул он, они не дадут врагам сделать это.

Видео дня
Задержанные в Харькове пленные российские оккупанты

На показанных им кадрах предстают двое раздетых до трусов молодых солдат-контрактников. У одного из них перевязано бинтом правое плечо. Испуганные россияне, опустив взгляды, признались, мол, им стыдно, что они пришли с войной в Украину и попали в плен.

"Вот эти "красавцы". Передайте привет своим родственникам. А мы сделаем свою работу и передаем привет от полка "Азов"... Я тоже расстроюсь и очень будет плохо вам, ребята", – предупредил оккупантов украинский воин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось эпическое видео взятия в плен российского оккупанта. На кадрах украинские военные назвали проверочное слово, позволяющее убедиться, что задержанные – это действительно солдаты РФ.

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