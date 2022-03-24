Оккупанты сбросили на Луганщину фосфорные бомбы, среди погибших – дети. Фото и видео

Российские оккупанты ночью и утром 24 марта обстреляли населенные пункты Луганщины, нанося авиаудары и сбросив фосфорные бомбы. В результате действий врага погибли четыре человека, среди которых дети.

О ситуации рассказал глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Facebook. Он выложил доказательства военных преступлений путинской армии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Чиновник отметил, что сутки в регионе прошли под постоянными вражескими обстрелами, которые спровоцировали пожары и сплошные завалы зданий. Активно действовала авиация врага – ночью на Рубежное оккупанты сбросили фосфорную бомбу.

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В результате мощных обстрелов Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска и села Воеводовка повреждения получили около 31 объекта: 10 многоквартирных и 13 частных жилых домов, предприятие легкой промышленности, учебное заведение, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

Во время обстрелов погибли четыре человека, из них два ребенка из Рубежного. Ранения получили шесть жителей этого же города.

Также из-за попадания снарядов в регионе зафиксировано 16 пожаров. Кроме этого, 14 населенных пунктов обесточены частично, 21 полностью – 101 526 потребителей остались без света. Газоснабжение отсутствовало в 27 населенных пунктах – в 22 полностью и в пяти частично (в общей сложности это около 32 550 абонентов).

По словам Гайдая, основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате Рубежного и Северодонецка. В районе Попасной, при поддержке вражеской артиллерии, враг продолжил попытки продвинуться вглубь города и закрепиться на ранее увлеченных позициях.

"Успеха не имел, понес потери. Города под украинским флагом", – подчеркнул чиновник.

Напомним: в ночь на 23 марта ВСУ взорвали боекомплект войск РФ на Луганщине. Он начал детонировать и разлетаться на десятки метров вокруг, взрывы не прекращались несколько часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта оккупанты в очередной раз обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасную и Кременную в Луганской области. В этих городах под атаку попали многоэтажные и частные дома, школа. Среди мирных жителей были раненные и погибшие.

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