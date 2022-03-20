Оккупанты сбросили бомби на школу искусств в Мариуполе, где прятались сотни людей: здание разрушено

Российские оккупанты нанесли авиаудар по школе искусств в Мариуполе. В ней прятались около 400 человек.

Об этом 20 марта сообщается в Telegram-канале "Суспільного" со ссылкой на Мариупольский горсовет. Отмечается, что было сброшено несколько бомб.

Здание в результате удара разрушено, под завалами есть люди. Информации о погибших или раненых пока нет.

Отметим, что 19 марта оккупанты обстреляли Индустриальный района Харькова. Там погибли пять гражданских, в том числе девятилетний ребенок.

Также обстрелы велись в этот день по Рубежному и Северодонецку в Луганской области. В результате, погибли три человека, среди них двое детей. Еще двое (один ребенок) пострадали.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад россияне нанесли удар по драматическому театру в Мариуполе, где находились также сотни людей. В МИД заявили, что это было сделано намеренно, поскольку оккупанты знали о гражданских там.

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