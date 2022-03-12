Оккупанты РФ приковали цепью своего гранатометчика, чтобы не убежал: он замерз насмерть. Видео 18+

Российские оккупанты не щадят не только мирных украинцев, но и собственных собратьев. Украинские воины нашли замерзшим насмерть одного из военнослужащих армии РФ - его приковали к столбу и оставили умирать.

Видео, демонстрирующее бессмысленный и беспощадный "русский мир" во всей красе, появилось в сети.

Как видно на видео, гранатометчика оккупационной армии приковали цепью за ногу к столбу линии электропередач. Предположительно, это было сделано для того, чтобы он не сбежал.

Прикованного оккупанта "боевые товарищи" бросили на ночь на морозе. Он замерз на смерть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за мощного отпора, который получают оккупанты от украинских защитников и из-за огромных потерь оккупационная армия деморализована и теряет инициативу.

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Чтобы "непобедимая армия" не разбежалась, в Кремле решили возродить известные со сталинских времен "заградотряды". Как рассказывают пленные россияне, их гонят в атаки на украинцев под страхом расстрела.

Но даже не смотря на это, все чаще среди оккупантов вспыхивают бунты: они отказываются воевать, дезертируют или сдаются в плен украинским военным.