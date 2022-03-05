Оккупанты разбомбили село Яковлевка на Харьковщине: четыре человека погибли, много раненых

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Российские оккупанты своими обстрелами уничтожили село Яковлевка недалеко от Харькова. В населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего дома.

Об этом сообщает "Суспільне Харків" в Telegram. Село разбомбила вражеская авиация, из 45 домов 21 был разрушен до основания, а еще 24 – повреждены.

В результате налетов агрессора погибли четыре человека, среди них один пограничник. 14 мирных жителей получили ранения.

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Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

"Каждый преступник должен быть наказан. Но особое место занимают военные преступники! Следователи фиксируют все факты обстрелов захватчиком жилых домов граждан. Обстреливающих гражданское население ждет смерть или Международный уголовный суд в Гааге!", – сказал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове и пригороде ночью 5 марта прогремели взрывы. Авиация оккупантов нанесла удары по жилым домам, школе и воинской части.

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