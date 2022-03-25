Оккупанты разбомбили детский реабилитационный центр в Мариуполе: раньше там спасали малышей. Видео

В пятницу, 25 марта, рашисты разбомбили детский реабилитационный центр в Мариуполе. Его открыли в городе всего полгода назад, а построили при поддержке Европейского банка развития.

Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета. До войны здесь спасали жизнь детей, помогали проходить реабилитацию малышей с инвалидностью. "Место, призванное спасать детские жизни, уничтожено теми, кто решил нас насильственно "освободить". Очевидно, освободить от мира, от развития, от таких современных центров реабилитации. Освободить от самого права на жизнь", – говорится в сообщении.

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Также в публикации горсовет отметил, что весь цивилизованный мир должен проявить высшую степень консолидации, чтобы остановить зло, поскольку зло никогда не останавливается само.

Ранее OBOZREVATEL писал, что бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" в ночь на пятницу, 25 марта, вблизи Мариуполя уничтожили более двух десятков оккупантов РФ. Также защитники Украины разбили пять вражеских грузовиков, две боевые десантные машины (БМД) и повредили один БМД.

Напомним, что в результате бомбардировки российским самолетом драматического театра в Мариуполе погибли около 300 человек. В момент атаки все они находились в бомбоубежище театра.

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