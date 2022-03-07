Оккупанты проводят перегруппировку сил: в Генштабе назвали самые 'горячие' направления

На 12-е сутки войны российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева. Однако несмотря на большое количество войск оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние.

Возле столицы враг сосредотачивает батальонные тактические группы в районе населенных пунктов Гостомель, Буча, Бородянка и Ситняки. Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Также враг не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. На оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на местное население.

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На Северском направлении противник силами подразделений из состава двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа основные усилия сосредоточил на направлениях Броваров – до двух БТГр, в районах Семеновки, Мены и Бобровицы – до 3 БТГр. Также четыре батальонные тактические группы врага находятся в район Борисполя.

Российские захватчики пытаются обеспечить тактическое превосходство в Броварском и Бориспольском районах. Оккупанты предпринимают попытки установить контроль над Черниговом и сосредоточивают подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа возле его южных окраин. В то же время оккупанты пытаются провести подготовку к наступлению на Сумы.

На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении Днепра. Основные усилия сосредоточены на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях для взятия под контроль Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье, с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.

Оккупанты предпринимали неоднократные попытки прорвать оборону в районе Старомлиновки, а также захватить населенный пункт Зачатовка, однако, понесли значительные потери и отошли в район Любимовки.

Одновременно враг пытается прорвать оборону города в окрестностях Мариуполя, Старого Крыма, однако и там ВСУ успешно отбивают все попытки врага занять новые территории.

На Таврическом направлении оккупанты силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия сосредоточены на таких направлениях: Николаев – до 2 БТГр, Вознесенск – до 2 БТГр, Белгород-Днестровский – до 1 БТГр, Запорожье – до 4 БТГр; Мариуполь – до 3 БТГр.

Противник производит перегруппировку войск для дальнейшего наступления на город Запорожье и срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь.

На Бессарабском направлении противник активных действий не совершает, но военнослужащие оперативной группы русских войск в зоне сохранности самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики находятся в повышенной степени боевой готовности.

Несмотря на большое количество войск оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен Защитникам Украины и гражданскому населению.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал российских оккупантов варварами XXI века. По его словам, солдаты РФ не умеют воевать против других армий, а способны только убивать мирных жителей.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к россиянам. Он пообещал: каждый, кто причастен к убийствам украинцев в развязанной Путиным войне, не скроется от наказания.

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