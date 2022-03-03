Оккупанты просили пустить их на Запорожскую АЭС 'сфотографироваться для отчета' руководству

Российские оккупанты просили руководство Запорожской атомной электростанции, чтобы их пустили на территорию АЭС "только сделать фото". Они сказали, что после этого сразу уйдут.

Об этом заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Его брифинг транслировался в Telegram-канале компании 2 марта вечером.

"Русские захватчики выходят и пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар. Они говорят, что им достаточно хотя бы немного войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и отправить отчет руководству", – передает Котин слова оккупантов.

Он добавил, что "Энергоатом" обратился официально к МАГАТЭ, призвав их установить "зону контроля" в радиусе 30 км вокруг станции – запретив таким образом вести россиянам какие-либо бои в этом районе или наносить ракетные удары.

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Котин подчеркнул, что на установленных блокпостах возле Энергодара около 22 тысяч жителей города блокируют проезд российских войск. Там также установили грузовики.

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