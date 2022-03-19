Оккупанты потерпели поражение на ряде направлений в Украине, но продолжают бомбить гражданскую инфраструктуру – Генштаб

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Российские оккупанты потерпели поражение на ряде направлений в Украине и начали с еще большей яростью бомбить гражданскую инфраструктуру.

Враг пытается удержаться на занятых рубежах. Об этом в дневной сводке об оперативной ситуации на фронтах российско-украинской войны сообщили в Генеральном Штабе Украины.

На 24 сутки войны в Украине российские оккупационные войска и дальше пытаются продолжать стратегическую наступательную операцию против Украины.

Однако разгромить ВСУ, оцепить Киев, выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также захватить полностью левобережную часть Украины, как о том мечтают в Кремле, оккупантам не удалось.

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Несколько продвинулись оккупанты вперед на Донецком направлении. А вот наступление рашистов в Николаевской области Силам обороны Украины удалось остановить.

Мстить за поражения оккупанты взялись тем, кто не может дать им такой мощный отпор, как украинские воины - мирным украинцам.

"Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с применением высокоточного, по заявлениям РФ, оружия и неуправляемых авиационных бомб. С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, выпустил применено 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, провел 1403 авиационных налета. Основными наземными целями российских захватчиков стали украинские города и села, а именно объекты производственной инфраструктуры, школы, больницы, национальные исторические и религиозные святыни, густонаселенные жилые кварталы", - констатируют в Генштабе.

На Волынском направлении, говорят в ГШ ВСУ, обстановка остается неизменной.

На Полесском - отдельные подразделения оккупантов занимают оборону в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Жовтневое, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов.

Северо-западнее Чернобыля захватчики развернули тыловой район группировки войск Восточного военного округа.

Оккупанты продолжают вывозить своих раненых - а их просто невероятное количество - в больницы Беларуси, в частности, в город Гомель и Гомельскую область. Россияне в первую очередь забрали для лечения своих "300-х" медицинские учреждения с операционными отделениями. Плановые операции в этих больницах для граждан Беларуси отменены.

Чтобы пополнить ряды группировки Восточного военного округа, которые украинские воины регулярно и очень эффективно "прореживают", РФ перебрасывает в Беларусь отдельные подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский).

На Сиверском направлении враг силами отдельных подразделений Центрального военного округа пытается продвигаться в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Ковпита, Золотинка, Мена, Нежин, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Впрочем, активных наступательных действий оккупанты не проводили.

Продолжается частичная блокировка города Чернигов, враг производит артиллерийские обстрелы густонаселенных районов.

Силами до трех бригад оккупанты пытаются удерживать оборонные позиции в районах населенных пунктов Любеч, Михайло-Коцюбинское, Якубовка, Шестовица, Золотинка, Ягодное, Лукашовка, Киселевка. Существенные изменения в составе и характере действий врага не отмечены.

В направлении Броваров захватчик тоже задействовал до трех бригад. Пытается контролировать рубеж в районах населенных пунктов Марковцы, Заворичи, Рудня, Богдановка, Залесье, Михайловка, Светильник, Победа, Рудницкое, Большой Круполь, Малый Круполь, Петровка. Активных действий войска оккупантов не проводили.

Противник не отказывается от планов проведения наступательных действий в Киев и пытается осуществить перегруппировку боевых подразделений.

На Слобожанском направлении определенными силами Западного военного округа враг активных наступательных действий не проводил.

Россияне стараются удержать позиции в районах населенных пунктов Сватово, Изюм, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Большая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Недригайлов, Ромны, Талалаевка.

По направлению на Сумы и Ахтырку подразделения из состава 1-й танковой армии противника активных наступательных действий не ведут, сосредотачивают усилия на блокировке города Сумы. Враг пытается осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении на населенные пункты Тростянец, Ахтырка, Полтава, частью сил – на Прилуки и Киев.

В районе Харькова подразделения из состава 6 общевойсковой армии и северного флота активных действий не проводили. Основные усилия оккупантов сосредоточивались на блокировании города Харькова, уничтожении его гражданской инфраструктуры и ведении разведки позиций Вооруженных Сил Украины, в частности, с применением БПЛА "Орлан-10".

В направлении Изюма враг пытается действовать в районах населенных пунктов Балаклея, Гусаровка, Волобуевка, Петровское, Протопоповка, Савинцы, Веселое, Изюм, Снежковка, Топольское, Бахтын, Капитоловка. Активные наступательные действия не отмечены, осуществляется перегруппировка и логистическое обеспечение войск.

Враг осуществил нанесение ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных Сил Украины в районе Каменки.

На Донецком направлении определенным составом сил оккупационная армия действует в районах населенных пунктов Боровая, Терны, Новокраснянка, Первомайск, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Оленевка, Новотроицкое, Ольгинка, Владимировка, Никольское, Павловка, Пречистовка.

На Луганском направлении противник пытался продолжить наступательные действия на определенных направлениях и действует в районах населенных пунктов Терны, Червонопоповка, на окраинах Рубежного, Кудряшевки, Пудровки, Осколоновки, Бобрового, Желобка, Молодежного, Новоалександровки, Попасной, Троицкого, Санжаровки, Лозового, Доломитного, Зайцево, Шумов, Широкой Балки, Озеряновки.

Пытаются вести штурмовые действия и огневые налеты на подавляющем большинстве направлений.

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на попытках захватить населенные пункты Северодонецк, Рубежное, Попасная.

В районах населенных пунктов Сиротино и Метелкино противник совершал авиационные удары по гражданским объектам.

В направлении на Северодонецк враг предпринял попытку проведения наступательных действий, успеха не имел, понес значительные потери и отступил.

В районе Рубежного, при поддержке артиллерии, продолжает закрепляться в западных и северо-западных частях города, осуществил перегруппировку, успеха не имеет.

На направлении Первомайск и Лисичанск пытается оказывать огненное влияние на наши войска с целью сдерживания действий подразделений Вооруженных Сил Украины.

В подавляющем большинстве направлений враг ведет штурмовые действия и огневые налеты.

Основные усилия сосредоточены на захвате города Угледар и города-героя Мариуполя.

На Приазовском направлении противник в течение суток активных наступательных действий не проводил, обстреливал позиции наших войск в районах Гуляйполе, Степногорске и Орехове с использованием минометов, ствольной артиллерии и РСЗО. Проводит перегруппировку с целью предотвращения прорыва наших войск в направлении Мариуполя.

На Южнобужском направлении враг действует в районах населенных пунктов Правдино, Петровское, Новогригоровка, Новониколаевка, Красное, Грейгово, Михайло-Ларине, Ингулка, Христофоровка, Марьяновка, Новоалександровка, Партизанское, Снигиревка, Калиновское, Белая Криница, Кочубеевка, Высокопольье, Нововоронцовка. Активных наступательных действий не ведет, производит перегруппировку, развертывание резервов, пополнение боеприпасов.

В направлении Кривого Рога враг остановлен и закрепляется в районах населенных пунктов Красновка, Пригорье, Заградовка, Архангельское, Князевка, Высокополье, Малая Шестерня, Петровка, Нововоронцовка и пытается осуществить подготовку к наступательным действиям.

На отдельных направлениях противник осуществлял перемещение с целью вывода поврежденной техники и не подлежащих восстановлению подразделений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери России в войне против Украины составляют 14,4 тыс. человек, 466 танков и 115 вертолетов. Такие данные на утро 19 марта обнародовали в ГШ ВСУ.

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