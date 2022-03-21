Видео дня
Оккупанты посреди дня начали бомбить жилые районы Николаева, – Ким
Прослушивание новости на данный момент не доступно
Российские военные днем, 21 марта, обстреляли жилые районы Николаева. Около 13:15 оккупанты начали бомбардировку города.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким на своей Facebook-странице (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
Чиновник еще раз попросил жителей региона не выкладывать фото и видео с места событий в сеть. По его словам, это только вредит украинским бойцам.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Николаевской области продолжаются бои в селах около областного центра. В некоторых населенных пунктах нет воды и света.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!