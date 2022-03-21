Оккупанты посреди дня начали бомбить жилые районы Николаева, – Ким

Российские военные днем, 21 марта, обстреляли жилые районы Николаева. Около 13:15 оккупанты начали бомбардировку города.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким на своей Facebook-странице (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Чиновник еще раз попросил жителей региона не выкладывать фото и видео с места событий в сеть. По его словам, это только вредит украинским бойцам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Николаевской области продолжаются бои в селах около областного центра. В некоторых населенных пунктах нет воды и света.

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