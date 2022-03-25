"Оккупанты, пошли вон из Украины": на Херсонщине устроили митинг против российских военных. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Общество
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'Оккупанты, пошли вон из Украины': на Херсонщине устроили митинг против российских военных. Фото и видео
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Украинцы на оккупированных территориях продолжают оказывать упорное сопротивление российским оккупантам. 25 марта на многолюдный митинг вышли жители Новотроицкого Херсонской области.

Люди требовали у оккупантв убираться из Украины. Фото и видео с митинга опубликовало "Общественное Херсон".

"В Новотроицком в Херсонской области люди вышли на мирный митинг. Они скандируют: "Новотроицкое - это Украина!, "Украина превыше всего!", - отметили журналисты.

На фотографиях заметны плакаты против запланированной Кремлем "Херсонской народной республики". "Х*р тебе, а не "ХНР" – написано на одном из них.

Видео дня

Также участники мирного митинга пели гимн Украины.

В Новотроицком прошел митинг против оккупации
Люди требовали у российских оккупантов убираться из Украины
Также они показали, что думают о путинской ''ХНР''

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсоне люди вышли на митинг против оккупантов: военные РФ применили слезоточивый газ.

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