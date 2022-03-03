Оккупанты попытались нанести ракетный удар по Бердичеву, сработала ПВО, – Бочкала

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Российские оккупанты попытались нанести удар по Бердичеву в Житомирской области. Cистема противовоздушной обороны перехватила вражескую ракету.

Об этом в Facebook сообщил военный корреспондент Роман Бочкала ссылаясь на информацию от главы ячейки "Стоп коррупции" Станислава Лужанского.

"По Бердичеву совершена попытка ракетного удара. Отработала система ПВО, сохранены жизни мирных жителей", – написал журналист.

Он обратил внимание, что российская ракета была запущена за пару часов до того, как на переговорах российская делегация пообещала создать "гуманитарные коридоры".

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