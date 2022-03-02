Оккупанты понесли новые потери: в больницу Гомеля попал раненный генерал-майор РФ

В Гомельский научно-практический центр радиационной медицины и экологии с ранением попал генерал-майор вооруженных сил России Сергей Нырков. По предварительным данным, он поступил в медучреждение во вторник, 1 марта.

Об этом сообщает беларусский Telegram-канал "Белые халаты. News". Как сказано в сообщении, Нырков получил огнестрельное ранение в живот и был прооперирован.

Его состояние оценивается как стабильное, медики вывели стому (искусственное отверстие на передней брюшной стенке) в связи с ранением кишечника. Сообщается, что "воевать обратно" после такого ранения генера-майор не поедет. Поздно вечером 1 марта он был эвакуирован домой в Россию.

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"А из-за грядущих санкций этот товарищ наверняка узнает, что такое импортозамещенные отечественные калоприемники. До этого, по нашим данным, в больницу представители командного состава не попадали", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицеры РФ попали в плен СБУ. Они обратились к россиянам с призывом прекратить убивать украинцев.

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