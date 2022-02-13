У разведки оккупанты подбили квадрокоптер, надо чинить, это где-то две недели, а работать бойцам нужно каждый день. Все видят, какая трудная ситуация у нас на границах. Еще проблема в том, что нигде нет квадрокоптеров, ждут поставку, когда никто не знает.

Мы нашли только один в Одессе и он стоит 67 тыс., торговалась, отдадут за 65 тыс. Надо выкупить в понедельник и сразу отправить на фронт. У меня есть 11 тыс., я прошу найти 30, 50, 100 грн и помочь, кто чем может. За два дня я выкупила 4 планшета и 4 чехла, 41600 грн, оплатила и отправила на фронт 8 колес для скорых, 18641 грн, и оплатила запчасти 5 тыс. и 8520 грн, еще сегодня отправила посылку с лекарством. Прошу, пожалуйста.

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