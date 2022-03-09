Оккупанты отомстили Сумам за стойкость: в результате массированного авиаудара погибли 22 человека, среди них трое детей

Российские оккупанты нанесли авиаудар по украинскому городу Сумы, одну из бомб преступники выпустили прямо по жилому сектору. Погибли 22 мирных жителя.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в отчете за вторник, 8 марта, на своем канале в Telegram. Среди погибших – три ребенка.

Ранения получили восемь человек, среди которых пятилетняя девочка. Живицкий подчеркнул, что эта история по праву может назваться массовым убийством.

Украинский чиновник также обнародовал фото разрушенных домов в Сумах.

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"Бомба прилетела на частный дом по улице Роменской и уничтожила его полностью. В доме было 9 человек, все погибли. Шесть домов разрушены дотла. Еще около 2-х десятков соседних домов разрушены частично", – написал он.

Ранее стало известно, что в Сумах во время авиаударов ночью 8 марта российские оккупанты убили чемпиона Украины по самбо Артема Прийменко. Вместе с ним погибла вся его семья. Артему было 16 лет

Напомним, что из Сум 8 марта в Полтаву эвакуировали около 5 тысяч человек. Большинство – это дети и женщины. Эвакуация проходила в два этапа и оба завершились успешно.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают активно сдаваться в плен украинским защитникам. В понедельник, 7 марта, в Сумах это сделали сразу 14 российских солдат. Примечательно, что экипировка большинства – из прошлого века.

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