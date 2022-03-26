Оккупанты обвинили Украину в применении запрещенных боеприпасов: в СНБО предупредили о новых фейках россиян

В России запустили очередной фейк, призванный дискредитировать Вооруженные силы Украины. Пропагандисты РФ заявляют, что наши военные используют запрещенные фосфорные боеприпасы.

Однако это ложь и манипуляция. На самом деле боеприпасами с фосфором украинские города, в частности Попасную, Рубежное и Краматорск, забрасывают сами российские оккупанты. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Еще один российский фейк распространило Министерство обороны РФ. Там заявили о перехвате украинских тайных документов, в которых якобы идет речь о плане подготовки и проведения наступательной операции на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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Это "наступление" якобы должно было начаться с 22 января. Однако на самом деле эти документы предусматривают не наступательную операцию, а формирование сводных подразделений для проведения ротации украинских военных.

Третий самый популярный фейк минувших суток – "на Ривненской АЭС якобы принудительно удерживают российских атомщиков". Россия даже передала эти лживые данные в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако на самом деле никаких российских атомщиков на этой АЭС нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты также придумали, что Польша якобы планирует захватить запад Украины, а юг уже перешел на рубли. Главные российские фейки за 25 марта и их опровержение вы найдете в нашем материале по ссылке.

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