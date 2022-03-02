Оккупанты обстреляли жилой дом в Харькове: в квартире находилась семья с двумя детьми. Фото и видео

В среду, 2 марта, по ул. Полтавский Шлях в Харькове очередной снаряд, выпущенный российскими захватчиками по мирному городу, попал в квартиру, где находилась семья с двумя детьми, один из которых – младенец. Также досталось жилым домам на проспекте Гагарина – они остались без окон.

Как сообщил Telegram "ТРУХА Харьков + Украина", к счастью, семья с детьми не пострадала – они прятались на полу в ванной комнате.

Напомним: Россия, вторгшаяся на территорию Украины, в атаках на мирные города начала применять фугасные авиационные бомбы. Одну из ФАБ-500 оккупанты сбросили на Харьков. После удара на месте осталась воронка в человеческий рост.

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Оккупант весь день и всю ночь вел огонь по Харькову, обстреливая жилые кварталы. За минувшие сутки, 1 марта, погиб 21 человек, пострадало 112 человек. Ночью вражеские самолеты СУ 25 бомбили Башкировку и аэродром, ТЭЦ 5, танковое училище на Полтавском Шляхе и общежитие по улице Клочковская.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьков ночью 2 марта снова подвергся обстрелам. Российские оккупанты били по мирным кварталам города. Один из снарядов прилетел прямо в квартиру, где были двое детей. Чудом все уцелели там.