Оккупанты обстреляли село в Одесской области: поврежден газопровод и дома, есть потери среди жителей
Оккупанты РФ во вторник, 1 марта, обстреляли село Дачное Одесской области. Вследствие атаки погиб человек, еще двое пострадали.
Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военные России совершили обстрел около 12:00. В селе поврежден газовый трубопровод, а также около девяти частных домов.
Кроме того, загорелся один из гаражей.
"В связи с обстрелами подразделения ГосЧС отведены на безопасное расстояние. Информация уточняется", – говорится в сообщении спасателей.
Как сообщал OBOZREVATEL, военные моряки РФ не хотят нападать на Одессу. Они деморализованы мощной системой обороны и профессионализмом его защитников – их боятся больше, чем собственных командиров и трибунала.
Более того, морпехи РФ устроили бунт, когда им приказали высадиться в Одессе. Они вышли на связь с украинскими военными и попросили, чтобы им дали возможность покинуть залив.
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