Оккупанты обстреляли ракетами класса "воздух-земля" самый густонаселенный микрорайон Ахтырки. Видео

Оккупанты РФ в ночь на четверг, 24 марта обстреляли самый густонаселенный микрорайон города Ахтырка Сумской области. Вследствие обстрела есть погибшие.

Об этом сообщил городской голова Ахтырской территориальной общины Павел Кузьменко в видеообращении, опубликованном в Facebook. "Сегодня ночью был обстрелян ракетами воздух – земля и из самолетов опять-таки самый густонаселенный микрорайон города Охтырки. Ракеты попадали в многоэтажки. Сейчас за мной одна из таких многоэтажек, которая разрушена. К сожалению, погибли люди", – сообщил он.

Городской голова также показал места падения снарядов. "Один снаряд залетел в цокольное помещение дома, другой залетел перед домом. Враг, с кем ты воюешь? С бабушками, с детьми? Сгинь", – сказал Кузьменко.

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Оккупанты понимают, что проигрывают, поэтому делают последние прорывы авиацией, бросают фосфорные бомбы и атакуют радиоактивные объекты, добавил он.

"Враг – орк, москаль – думает, что, когда сдохнет Путин, на него все спишется. В убийствах наших граждан виновен каждый москаль", – сказал Павел Кузьменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео с высоты, которое зафиксировало последствия ударов по Ахтырке. Уютный и красивый город оккупанты превратили в руины.