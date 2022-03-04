Оккупанты обстреляли поселок Мангуш на Донбассе: есть погибшие

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Населенный пункт Мангуш Донецкой области оказался в эпицентре обстрелов российских оккупантов. От залпового огня уже есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Точное число жертв пока не установлено в связи с тем, что бои за пгт продолжаются. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кирилленко у себя в Facebook.

Он добавил, что спасатели и медики займутся извлечением тел погибших из-под завалов как только обстрелы россиян прекратятся.

Ранее сообщалось, что пять дней подряд тяжелой артиллерии подвергается Мариуполь. Люди полностью отрезаны от коммуникаций, город фактически пересек черту гуманитарной катастрофы.

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Напомним, OBOZREVATEL рассказывал о боях за Николаев, которые завершились вытеснением оккупантов за черту города. Сейчас ВСУ наносит удар по врагу на окраинах.

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