Оккупанты обстреляли Нежин 'Ураганами': есть погибшие

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В четверг, 10 марта, в Черниговской области российско-фашистские войска обстреляли из "Ураганов" город Нежин. В результате преступных действий врага 2 человека погибли, 8 ранены.

Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола в Facebook. Он также рассказал о вреде, нанесенном оккупантами инфраструктуры города.

Разрушительный обстрел из реактивных систем залпового огня "Ураган" оккупанти начали в 14.20. В результате взрывов повреждено 40 метров теплотрассы, 4 дома остаются без света. Окна вылетели в школе №17, детском саду №25 и в амбулатории семейной медицины №6.

По словам мэра Нежина, в городе сейчас проводят ремонт теплотрассы, чтобы вернуть тепло в дома. А также приступили к ремонтным работам для возобновления поставок электроэнергии.

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"Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения в населенных пунктах и ​​на трассах. Поэтому сейчас оставаться дома или в укрытиях безопаснее", – подчеркнул мэр Нежина.

Как сообщал OBOZREVATEL, вчера, 9 марта в Мариуполе оккупанты обстреляли детскую больницу с родильным отделением: много раненых.